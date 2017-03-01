Сериал «Анна-детективъ»

Не так давно зрители телеканала ТВ-3 с удовольствием посмотрели первый сезон многосерийного фильма «Анна-детективъ». Главной героиней, исполняющей роль Анны Мироновой, с большим успехом сыграла актриса Александра Никифорова.

Основные события происходят в конце девятнадцатого века. Для того, чтобы было очень правдоподобно и зрители смогли бы полностью окунуться в атмосферу позапрошлого столетия, организаторы теледетктива смогли создать в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» небольшой уездный городок.

Первый сезон уже закончился, но многие вопросы остались без ответа. Большинство зрителей уверены в том, что они появятся во втором сезоне данной многосерийной кинокартины. Поэтому основные поклонники сериала опубликовали в рунете петицию Генеральному директору телеканала ТВ-3 и кинокомпании Star Media. В этой петиции они настоятельно просили о продолжении данного сериала и снять второй сезон.

Судя по названию телесериала, даже те кто его не смотрели, прекрасно понимают, что главной героиней является девушка по имени Анна. Она живёт в небольшом городке Затонске. Отличается впечатлительностью и острым умом, а также решительной натурой. Более того, она увлекается спиритизмом.

В те далёкие времена девушки вели себя скромно. А Анна значительно отличается от своих сверстниц. В первую очередь, своей прямолинейностью. Однако, она не подозревает о том, что ей грозит смертельная опасность – в том городке, жительницей которого она является, появился опасный маньяк.

На помощь Анне приходит её компаньон. В город приезжает сыщик из столицы – Яков. А как известно, в те года столицей России был город Петербург. Он прибыл в Затонск для того, чтобы расследовать загадочные преступления, которые произошли в этом городке. Ему очень приглянулся талант этой провинциальной девушки Анны. И они начинают вместе расследовать происходящие преступления.

Все не закончилось хэппи-эндом – Яков уехал в Европу, а Анна осталась в городке. Это очень огорчило поклонников сериала, и они пожелали продолжения, в надежде на свадьбу главных героев.

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