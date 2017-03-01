Кресло мешок на PUFOFF.RU

В последнее время бескаркасная мебель пользуется популярностью. Её внедрили итальянские производители, но на сегодняшний день на многих рынках нашей страны можно встретить данные изделия и от отечественных производителей.

Особенно актуальным является кресло мешок, или, как его часто называют, кресло-груша. Однако, ввиду того, что они представляют собой своеобразную новинку, то далеко не каждый потребитель осведомлен о том, на какие же критерии необходимо основываться, при выборе данных изделий.

В первую очередь, стоит отметить, что этот вид бескаркасной мебели могут быть различных размеров, и поэтому подбирать их нужно в соответствии с телосложением потребителя.

Чехол данных кресел-мешков шьют из различных материалов – для летнего пользования применяют лён или хлопок, а для зимнего – меховые или бархатные, например. Однако, наиболее актуальной тканью является Oxford, поскольку она проста в уходе, почти не впитывает в себя воду и отличается высоким уровнем прочности.

После регулярного пользования, данный вид бескаркасной мебели может давать усадку, и поэтому каждые два года, а иногда и чаще, необходимо менять их наполнитель.

Кресло-мешок представляет собой крайне удобный предмет мебели. Он является бесформенным, и поэтому принимает очертания под весом сидящего. Каждый пользователь чувствует себя в нём комфортно, поскольку движения не скованы, а тело полностью расслаблено.

Кресло-груша состоит из двух чехлов – один вставлен в другой. Это является обязательным условием, поскольку позволяет с лёгкостью очищать изделие от загрязнений. То есть, снимать его и отстирывать. Однако, встречаются и такие разновидности, когда внутренний чехол отсутствует. Поэтому для удобства рекомендуется приобретать дополнительно внешний, либо пошить на заказ. В любом случае, перед приобретением необходимо убедиться в прочности ткани. Данное качество является крайне необходимым, особенно, если в доме живут маленькие дети. Ведь если чехол распорется, то дети могут взять наполнитель в ротик. А синтетические волокна или иной вид наполнителя может вызвать аллергию либо попасть в дыхательные пути.

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