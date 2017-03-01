Зеркала для ванной

Ни одно ванное помещение невозможно представить без зеркала. Ведь в этой комнате причёсываются, умываются, чистят зубы, накладывают макияж.

Если правильно подобрать данный аксессуар, то маленькое помещение можно сделать сравнительно больше, узкое - шире, а тёмное - более светлым.

Многие потребители, приобретая зеркало для ванной комнаты, основываются лишь на своих личных эстетических предпочтениях. Однако, необходимо учитывать ещё некоторые критерии – габариты, квадратуру и прочие.

Специалисты утверждают, что есть некоторые хитрости, благодаря которым можно суметь определиться с выбором данного аксессуара для ванной комнаты. К ним относятся следующие:

Дополнительный объём помещению придаёт зеркало круглой формы.

Для того, чтобы сделать ванную комнату визуально более пропорциональным , рекомендуется приобрести квадратное зеркало.

пропорциональным Зеркало вытянутой формы сможет визуально поднять потолки.

А для того, чтобы помещение стало зрительно более широким – рекомендуется разместить горизонтальное прямоугольное зеркало.

Размер данного аксессуара для ванной комнаты можно выбирать любой. Если оно будет большим – то это только плюс. И не рекомендуется размещать зеркало слишком низко. Оптимально – не выше сорока пяти сантиметров над раковиной. Но всё зависит от роста домочадцев, чтобы всем было удобно им пользоваться. А ширину можно выбирать любую – но идеально было бы – по ширине раковины.

Независимо от того, каких габаритов приобретенное зеркало, оно обязательно должно быть хорошо освещённым. Это нужно предварительно продумать, при ремонтных работах в ванной комнате. При отсутствии возможности разместить несколько светильников – желательно расположить аксессуар таким образом, чтобы в нём отражалось больше света. Только в этом случае помещение всегда будет светлым и просторным.

И обязательно рекомендуется подбирать зеркало в таком стиле, чтобы оно полностью соответствовало общему стилю интерьера. Например, в деревянных домах оптимальнее будет разместить зеркало в раме из древесины.

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