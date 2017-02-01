Вывод BTC-e на карту Приват24 в лучшем сервисе по обмену

В определённых жизненных обстоятельствах может потребоваться вывод кодов BTC-e на банковскую карту ПриватБанка для получения гривен. Однако многие не знают, как возможно выполнить данную финансовую операцию.

Простой и эффективный способ вывода кодов ВТС-е на Приват24

Транзакции с электронными валютами разнообразных платёжных комплексов сетевые пользователи могут осуществлять на специализированных сайтах – обменных пунктах (ОП) интернет-денег. По сути, подобные сервисы выполняют функции обычных валютных обменников, привычных для обывателей. С той только разницей, что они работают в виртуальном режиме с электронными денежными единицами.

Алгоритм работы любого обменного сервиса е-денег довольно прост. Например, у вас есть карта Приват Банк 24, и вам на неё необходимо вывести долларовые коды ВТС-е. Для этого необходимо:

перейти на портал одного из конвертационных ресурсов криптовалюты;

подать заявку на проведение данной финансовой сделки для согласования веб-курса конвертации;

подождать подтверждения транзакции;

перевести криптовалюту на счёт обменника.

После этого по истечении небольшого количества времени на вашу карту ПриватБанк поступят гривны уже с точки конвертации. Зарабатывает обменный ресурс на проценте комиссии, которая, как правило, закладывается в онлайн-курс конвертации.

Запросы пользователей на проведение транзакций в ОП обрабатываются в автоматическом или ручном режимах. Обычно в ручном режиме предлагается конвертация более выгодная, но при этом скорость проведения финансовых сделок значительно ниже.

Конвертационных пунктов, предлагающих вывести BTC-e коды в долларах на карту ПриватБанка, в интернете более чем предостаточно. Самое интересное, что они предоставляют совершенно различные по выгодности веб-курсы криптовалют, а также условия проведения финансовых сделок. Кроме того, предложения ОП изменяются очень быстро, потому пользователям трудно отследить их колебания. Именно для устранения данной проблемы был создан новый интернет-ресурс – мониторинг (анализатор) онлайн-обменников криптовалют. Найти его легко, достаточно перейти по этой ссылке https://www.bestchange.ru/btc-e-to-privat24-uah.html, где сразу и выполнить вывод BTC-e на карту Приват24 по наиболее привлекательному онлайн-курсу.

Особенности вывода кодов ВТС-е на Приват24 на мониторинге

Анализатор обменников е-денег является системой, занимающейся предоставлением своим клиентам возможности максимально оперативно узнавать наиболее актуальные предложения по конвертации криптовалют и производить исключительно выгодные сделки с интернет-деньгами.

На сайте мониторинга https://www.bestchange.ru/ представлен листинг надежных обменных сайтов. Здесь представлены в порядке рейтинга точки конвертации. ОП с самыми выгодными онлайн-курсами на данный момент времени занимают первые строки листинга, а менее удачные предложения располагаются ниже. Благодаря этой рейтинговой таблице возможно быстро выбрать обменный сайт в необходимом валютном направлении.

Также в листинге мониторинга обменных ресурсов сразу можно посмотреть и валютный запас (резерв) каждой точки конвертации. Этот показатель необходимо обязательно учитывать до проведения любой транзакции с криптовалютой. Поскольку если остаток валюты у оператора по обмену будет недостаточным для совершения необходимой вам финансовой сделки, то придётся длительно ожидать окончания транзакции и поступления е-денег на свой счёт. Ведь сконвертированная сумма будет переведена после появления достаточного денежного запаса на обменном сервисе.

Работа мониторинговой системы производится с учётом постоянных колебаний онлайн-курсов на электронном коммерческом рынке. Поэтому здесь осуществляется обновление информации по ОП с периодичностью в пять-десять секунд и посетители аналитического портала видят действительно свежие и актуальные предложения операторов по обмену, что помогает моментально оперативно и успешно производить финансовые операции в любом валютном направлении. Благодаря мониторинговой системе вы всегда будете в курсе всех событий, происходящих на виртуальном коммерческом рынке.