Фастак для борьбы с вредителями

Каждый дачник-огородник сталкивался с такой неприятностью – как насекомые-вредители, которые причиняют существенный ущерб урожаю.

Что важно знать

Каждый опытный садовод с одного взгляда на растение понимает, что появились эти мелкие вредители, к которым относятся тля, плодожорки, клопы, долгоносики и прочие. И к борьбе с ними необходимо приступать незамедлительно. Ведь, если задержать с этим – то урожай может быть частично или даже полностью уничтожен.

Поэтому не вызывает удивления то, что в преддверии дачного сезон, садоводы-огородники приступают к подготовке к нему. В этом случае для них первостепенной задачей является борьба с насекомыми-вредителями. А для того, чтобы их усилия не были потрачены впустую, нужно с особой ответственностью отнестись к выбору специальных препаратов для борьбы с вредителями.

Разумеется можно попытаться избавиться от этих маленьких неприятелей вручную, однако, это потребует много времени и сил. И не всегда можно добиться требуемых результатов. Поэтому и необходимо использовать специальные химические препараты для борьбы с насекомыми-вредителями.

На сегодняшний день одним из актуальных средств для борьбы с насекомыми-вредителями является "Фастак". Он представляет собой инсектицид. Действие оказывает не только при непосредственном контакте, но и через еду.

"Фастак" обладает немалым рядом преимуществ, к которым относятся, в основном, следующие:

Данный инсектицид обладает долгой активной фазой, предоставляющей возможность сокращения количества обработок.

Его применяют для многих насекомых-вредителей;

Им можно обрабатывать несколько сортов продовольственных культур;

Устойчив к высоким температурам и обильным атмосферным осадкам. При этом, биологическая активность сохраняется.

Не отличается фитотоксичными последствиями использования.

Данный препарат противодействует насекомым-вредителям на разных этапах развития.

Вполне экономичен, поскольку не требуется применения значительных доз для достижения нужного эффекта.

Отличается репеллентным эффектом.

Удобен в применении.

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