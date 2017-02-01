Электрошокер как средства самозащиты

В настоящее время безопасность на улицах, к сожалению, не обеспечена полностью. А криминогенная обстановка с каждым годом всё хуже. И далеко не всегда правоохранительные органы смогут вовремя прийти на помощь.

Те граждане, которые обладают навыками самообороны, и тем более, те, которые профессионально занимаются различными видами единоборств – смогут за себя постоять. А что делать тем, кто этим не обладают? Некоторые носят с собой оружие. Но ведь его приобретение и ношение с собой должно быть узаконено и зарегистрировано в органах охраны правопорядка. А это тоже далеко не каждый сможет себе позволить.

Остаётся только приобрести индивидуальные средства защиты – например, купить электрошокер или газовый баллончик. Данные устройства обладают немалым рядом преимуществ. В первую очередь, можно назвать их приемлемую стоимость. Кроме того, их огромным плюсом является лёгкость приобретения и использования, а также отсутствие необходимости в регистрации. Ими могут воспользоваться все граждане, независимо от возраста и пола. Особой подготовки для пользования – не потребуется.

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