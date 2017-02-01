Как исправить ошибку msvcr100.dll

На сегодняшний день, практически каждый геймер сталкивался с ошибками, которые связаны с отсутствием динамических библиотек dll. Эти проблемы являются очень типичными. Даже самые известные игровые хиты не работают, выдавая окно -

ошибка msvcr100.dll. И далее следует просьба переустановить данное приложение. Однако, переустановка является долгой и не приносит существенных результатов. Чаще всего, ошибка msvcr100.dll появляется в том случае, если геймер пытается играть в те игры, которые он бесплатно скачал с торрента. Однако, эта проблема легко решаема.

Существует два самых эффективных метода устранения данный ошибок. В первом случае вполне достаточно будет скачать бесплатно msvcr100.dll для windows 7, 8 либо XP. А дальше нужно будет правильным образом установить его на компьютер. Как видно, нет ничего сложного для устранения данной ошибки – понадобится всего лишь несколько минут времени, и все заработает нужным образом.

Кроме того, как скачать msvcr100.dll, необходимо ещё сделать несколько следующих шагов:

На время нужно приостановить антивирус. Дело в том, что вместе с ней с персонального компьютера удаляются и все необходимые файлы для работы приложений. Особенно это относится к тем, которые скачаны с торрента. И для беспокойства нет никаких оснований – в них отсутствуют любые возможные угрозы.

Мало кто из юзеров знает о том, где сохранять msvcr100.dll. А для того, чтобы правильно выбрать папку для установки данной библиотеки, необходимо предварительно определить разрядность windows. Это можно выяснить в типе системы Моего компьютера. Битность системы может составлять 32 или 64 бита.

Далее нужно будет скопировать скачанный файл в буфер обмена.

И в последнем этапе нужно перезагрузить компьютер и наслаждаться игрой.

Есть ещё один способ решения данной проблемы. Но здесь нужно будет скачать наиболее крупный объем данных – пакет Microsoft Visual Studio 2010. Данный метод удобен тем, что является универсальным и позволяет устранить много ошибок. Однако, для его установки нужно гораздо больше времени, чем в предыдущем случае.