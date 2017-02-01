Аппараты для LPG массажа

В настоящее время существует немало разновидностей массажа к одному из самых актуальных относится LPG массаж. Востребованность данной разновидности аппаратной косметологии, используемой для коррекции фигуры и борьбы с целлюлитом.

Повышенный спрос на LPG массаж связан со многими факторами, к которым относятся следующие:

Эффективность. Очень многие люди испытали это на себе. Более того, многие врачи-специалисты утверждают, что данный вид массажа является прекрасной и безопасной альтернативой липосакции (удалению жировых отложений хирургическим путём).

Комфортность. От данной процедуры можно получить полнейшее расслабление и релаксацию. Однако, это будет длиться недолго – поскольку сеанс массажа продолжается всего полчаса. И поэтому не каждый пациент может полностью отрешиться от тяжелого рабочего дня.

Физиологичность. Обменные процессы активизируются, и естественным образом стимулируются ткани организма. И таким образом, LPG массаж приводит не только эстетическому результату, но и укрепляет и оздоравливает организм.

Поэтому в настоящее время многие косметологические салоны стремятся аппарат для lpg массажа купить, поскольку это является очень целесообразным решением и выгодным вложением средств. Данный аппарат может быть различного функционала, с основными насадками для проведения массажа для каждого участка тела.

Однако, обязательно нужно отметить и тот факт, что далеко не каждым пациентам позволительно проводить данный вид массажа. К ним относятся следующие:

Женщины в период беременности и лактации;

Наличие онкозаболеваний либо просто жировых опухолей в коже;

Наличие инфекционных заболеваний;

Эпилепсия;

Воспаление лимфоузлов;

Заболевания внутренних органов и прочее.

Поэтому, прежде чем приступить к процедуре LPG массажа, обязательно нужно предварительно проконсультироваться с врачами-специалистами.

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