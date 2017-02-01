Экологичные материалы для разграничения офисных помещений

В связи с возрастающим количеством природных катаклизмов и глобальным потеплением все большее внимание уделяется качеству технологических процессов производств и выпускаемых материалов. Ведь они должны быть безвредны для человечества, не наносить вред окружающей среде, соответствовать нормативным документам и регламентам. Продукция строительного рынка, которая очень востребована, не составляет исключения. Превосходным решением в этом плане являются перегородки, которые могут использоваться для разграничения пространств (взамен капитальных стен). На сайте http://wallman.ru/ можно увидеть множество их примеров. Помимо подходящей экологичной истории, данные конструкции имеют целый ряд достоинств.

Их популярность обусловлена следующими свойствами: отсутствует необходимость пыльных, шумных, с наличием мусора работ, связанных с ремонтом;

монтаж можно выполнить, не нарушая ритма и графика работы офиса;

сборка производится в короткий промежуток времени;

возможно использовать закаленное, прозрачное, матовое, узорчатое, цветное стекло;

имеют малый вес и эффектный внешний вид;

легко очищаются.

Перегородки отвечают всем эстетическим и эксплуатационным требованиям. Они зонально разделяют территорию и позволяют воплотить в реальность разнообразные инженерные идеи и решения.

Полезная информация

Данные системы отличаются функциональностью и весьма демократичными ценами. Применяя стационарные и мобильные, раздвижные и сантехнические, стеклянные, настольные экраны и перегородки с жалюзи, можно оптимально зонировать пространство, обеспечив максимальный комфорт для каждого сотрудника и значительно сэкономив при этом денежные средства. Стоит присмотреться и к вариантам, предложенным здесь – http://wallman.ru/gluhie-ofisnye-peregorodki.html.

Перегородки можно быстро демонтировать и собрать в любом другом месте. Технические характеристики при этом не теряются. Важно и то, что все конструкции позволяют незаметно провести различного рода коммуникации (в том числе электрический или телефонный кабель), улучшить освещенность, звуко- и теплоизоляцию.

При их производстве происходит постоянная модернизация процессов, внедрение инновационного оборудования и инструментов, отвечающих всем мировым тенденциям безопасности. Это подтверждается соответствующими сертификатами. Все эти мероприятия являются посильным вкладом в дело защиты окружающей среды и здоровья человека.