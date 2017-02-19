Особенности получения высшего образования в Новой Зеландии

На текущий момент Новая Зеландия является одной из самых заманчивых англоязычных стран для получения образования. Каждый год для обеспечения учебной деятельности тратится шестая часть ее государственного бюджета. Дипломы, полученные здесь, имеют международное признание. Для желающих обрести качественное высшее образование новая зеландия обладает еще целым рядом преимуществ.

Академическая система

Порядка 30 высших учебных заведений функционируют в этой стране. Они напрямую контролируются правительством. Данное обстоятельство делает возможным создание должного уровня компетенций для всех институтов и университетов, а также обеспечение их соответствия самым высоким стандартам.

В Новой Зеландии образовательная система работает по британскому образцу. Степень бакалавра получается за 3 учебных года, продолжительность каждого из них два или три семестра. Все школы имеют современное техническое оснащение. Занятия, как правило, проходят в аудитории по 15-20 человек.

Цены на проживание и обучение характеризуются более низким порядком по сравнению с ведущими государствами Европы. Выпускники, получившие образование в новой зеландии, обладают прекрасными шансами остаться жить и работать в этой стране, потому что учебные заведения оказывают значительную помощь в трудоустройстве своих воспитанников.

Условия поступления

Существуют два обязательных правила для возможности учиться в университете или институте. Во-первых, необходимо подтверждение уровня владения английским языком - типа IELTS. Во-вторых, требуется 12-летнее школьное образование.