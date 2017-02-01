Как попасть в закрытую группу в контакте

Каждый пользователь социальной сети "ВКонтакте" прекрасно знает о том, что на данном ресурсе имеется возможность создавать группы. Эти группы предназначены для различных целей - они могут объединять людей по интересам, или например - для продвижения продажи своих товаров, предлагаемых услуг и прочих видов деятельности.

Разработчики данной социальной сети предоставили администраторам групп возможность выбирать, будет ли публикуемая ими информация в открытом доступе, либо доступна только для участников. Поэтому администраторы могут сделать группу "ВКонтакте" закрытой или открытой.

Если будет закрытая - то только ее участники будут видеть все публикуемые записи, фотографии, видеозаписи обсуждения и прочие. При этом, администратор группы сам принимает участников, поскольку он может принять заявку, либо отклонить.

А есть ли возможность смотреть закрытые группы данной социальной сети? Многих пользователей интересует уже давно как попасть в закрытую группу в контакте, ведь не всегда администратор одобряет участников, а пользователю срочно нужно. Каким же образом можно пройти ограничения? Если не быть участником группы и зайти на её страницу, то можно увидеть только информацию о том, что данная группа является закрытой, аватарку группы, название, количество участников, администраторов. Но невозможно будет увидеть опубликованные записи на стене, а также фотографии, аудио и видеозаписи. Каким образом можно посмотреть все необходимые записи? Безусловно - нужно подать заявку на вступление. Только, когда администраторы одобрят её - тогда пользователь становится участником. Для этого необходимо нажать на кнопку «подать заявку» и ждать пока админы одобрят. Это может быть не скоро.

Однако многие администраторы и создатели групп желают, чтобы в их сообществе было большое количество участников, в том числе и активных. Поэтому они стараются быстро одобрить заявки. Кроме того, можно написать администраторам с просьбой, быстрее принять в группу. Даже, если страница закрыта - то обычно администраторы размещают ссылку на свою страницу в разделе «контакты».

Иногда на некоторых сайтах написано, что можно с их помощью увидеть опубликованные материалы в закрытой группе. Однако это не работает.