Хвойники в Украине от садового центра «Зеленое Хозяйство»

В настоящее время, практически, каждый дачник или садовод желает, чтобы его придомовая или приусадебная территория выглядела не только очень ухоженно, но и оригинально. Поэтому многие из них обращаются за услугами к профессионалам для организации на своих участках ландшафтного дизайна.

Чаще всего, для украшения дачного или приусадебного участка применяют цветы и плодовые деревья. Однако, в последнее время нередко можно встретить и хвойные деревья и кустарники. И поэтому, немало компаний в Украине предлагают данные виды деревьев. Например – садовый центр «Зелёное хозяйство». У них можно приобрести ели, можжевельники, кипарисы и прочие, ознакомится с ассортиментом можно подробнее на сайте http://bcsad.com.ua/trees.html.

Многим известно о том, что можжевельник является очень древним растением. Возраст его составляет несколько миллионов лет. В настоящее время многие ландшафтные дизайнеры с удовольствием включают и его. Ведь данный хвойный кустарник имеет различные цветовые оттенки. Поэтому, даже многие владельцы дач, коттеджей и частных домов в Украине предпочитают заказывать его и использовать в качестве «живой изгороди».

Рекомендуется приобретать можжевельник только в специализированных магазинах, которые гарантируют полное соблюдение условий хранения данных хвойников, и соответственно, можно не сомневаться в жизнеспособности этих кустарников.

Кроме того, в настоящее время для ландшафтных дизайнов нередко применяют и голубую ель. Данное хвойное дерево отличаются оптимальной устойчивостью к морозам, засухе, сильным ветрам. Более того, оно переносит даже загазованный воздух.

Специалисты-растениеводы рекомендуют высаживать голубую ель в зимнее время. Причём, обязательно в рыхлую, плодородную землю.

Хвойные деревья и кустарники, безусловно, обладают иными особенностями, нежели лиственные. Поэтому, перед их приобретением необходимо учитывать определённые факторы, к которым относятся, в основном, следующие:

Является ли хвойник здоровым;

Отсутствуют ли сухие ветки;

Имеются ли личинки вредителей и иных насекомых;

Приспособлено ли оно к климату Украины.

Дело в том, что в Украине могут быть в продаже и саженцы, привезённые из заграницы, которые не могут адаптироваться к местным климатическим условиям. В данном центре «Зелёное хозяйство» все предлагаемые хвойники полностью акклиматизированы.