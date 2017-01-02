Особенности выбора и использования плитки для кухни на фартук

Кухонный фартук – наиболее уязвимое место в помещении кухни. Его «не спасает» от загрязнения даже вытяжка. На кухонный фартук возложена «особая миссия». Он находится «в гуще событий». Эти «события» у искусных хозяек всегда получаются вкусными. Семья довольна, а вот повару порой приходится отмывать не только посуду, но и кухонный настенный фартук. Именно поэтому главным критерием выбора плитки для кухни на фартук является ее гладкая поверхность, которую легко мыть.

А как тяжело отмывать жир, знает каждая хозяйка. Экологичность такого отделочного материала является неоспоримым фактором. Речь идет о здоровье семьи. Мы торгуем только качественными товарами. Можете не сомневаться в безопасности выбранной вами керамики. Решайтесь купить плитку для кухни на фартук у нас. Вам понравится наша отделка. Это могут быть пестрые народные мотивы от российских производителей или пряный аромат восточных специй, позитивная энергетика южных фруктов или воздушная красота экзотических цветов. Все это есть в наших коллекциях.

Плитка керамическая для кухни на фартук оживит эстетику помещения, сделает акцент на зоне приготовления вкусностей, который может быть интересен для членов семьи и для гостей. Традиционные вечеринки или посиделки могут превратиться в элегантные мастер-классы по приготовлению блюд вашей авторской кухни. Плитка для фартука помогает, сближает, «релаксирует» вместе с вами. Традиционно, дизайнеры «работают на контрасте». Фартук всегда ярче или выразительнее отделки всего помещения.

Сделать плавный переход от фартука к основной отделке помогает красивая мозаика. Этот древнейший вид отделочного материала хорошо прижился в современных домах, помогает наладить «связь времен» и «связь поколений». Его удобно использовать в труднодоступных местах, для закругленных и выпуклых поверхностей. Мозаичное панно отлично украсит зону релакса. Небольшой бордюр из мозаики соединит между собой различные виды отделки.

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