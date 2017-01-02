Почему английский легче русского языка?

Джоэл Шуркин, преподающий журналистику в Стэнфордском университете, провел соцопрос среди студентов, изучающих русский и английский языки в 60 европейских и американских ВУЗах. Около 90% респондентов заявили, что выучить английский намного легче, чем овладеть всеми тонкостями многогранного русского языка, не говоря уже о его грамматике и семантике. С помощью Goole Books Ngram corpus он проанализировал более миллиона книг на выявление базового лексикона в двух языках.

Основным отличием русского и английского являются именно разные объёмы вокабуляра: активная лексика англоязычного населения состоит из 2400 слов, в то время как носители русского языка используют в своей жизни почти 24 000 слов, что в 10 раз больше. Русский язык изобилует синонимами, антонимами, омонимами, неологизмами, историзмами, архаизмами. И хотя английский насчитывает около 600 000 слов, а русский лишь 100 000, без знания как минимум 22 000, вы не сможете понять ни сказанного, ни написанного. Тот факт, что россияне используют столько слов в своей речи, говорит не только о многогранности языка, но и об интеллектуальном развитии носителей, чье мышление не подчиняется правилам и шаблонам.

В английском предложение прямой порядок слов и обязательно наличие грамматический основы. Слова часто соединяются и, зная перевод одного, вы сможете догадаться о смысле второго. В грамматике русского больше падежей, окончаний и словоформ, а существительные склоняются. Единственной сложностью английского являются союзы для связки слов и глагольные спряжения, которые можно выучить с помощью специальных программ запоминания, разработанных лингвистами в Оксфорде. Американцы практически отказались от использования артиклей. Что касается времен, то их в английском не 16, как нам рассказывают в школе, а всего лишь 4: Indefinite, Continuous, Perfect и Perfect Continuous (используется редко). Все остальное – ответвления, которые необходимо знать, если вы преподаете в ВУЗе или пишите диссертацию.

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