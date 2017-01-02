Как бороться с бессонницей

Достаточно часто бессонница возникает у людей, которые употребляют в качестве напитков зелёный чай, с чем связаны тонизирующие процессы. Именно поэтому вам стоит отказаться от этой привычки, или уменьшить возможность его употреблять до минимума.

Свою спальню не нужно превращать в поле решения семейных проблем, также не стоит здесь смотреть телевизор - это все пагубно отразится на качестве вашего сна.

Если вы все же не можете преодолеть бессонницу на кровати под одеялом, то стоит выйти в другую комнату, почитать не слишком интересную книгу или включить телевизор, по которому показывают скучную для вас передачу. Это своеобразное успокаивающее средство для организма. Более подробно о том, как бороться с бессонницей, можно узнать на сайте spihorosho.ru.

Прогулка на свежем воздухе, тёплая ванна, приятная и монотонная музыка благотворно способствует вашему организму хорошо расслабиться.

В качестве хорошего успокоительного можно использовать ягоды брусники и костяники. Целые ягоды можно употреблять и свежими и в высушенном виде. Также стоит в свой рацион включить свежие листья огородного салата, щавель, редьку. Корнеплоды редьки также употреблять в любом виде. Сок из неё можно добавлять в напиток с мёдом.



Лесная земляника поспособствует лучшему ночному отдыху: можно сделать настойку из сушёных листьев и пить несколько раз в день, а также есть сами ягоды.

К салатам и бульонам можно добавлять борщевик сибирский и цикорий обыкновенный. Последний можно употреблять вместо кофе. Корни цикория высушить, после — обжарить и перемолоть на кофемолке, заваривать как кофе.

Пчелиный мёд принимают по 100 грамм в сутки. Одну столовую ложку нужно развести в стакане тёплой, но не горячей воды и выпить непосредственно перед сном.

Неврозы успокоит следующий рецепт с ягод боярышника. Нужно сделать настойку и пить в течение дня трижды, полезно есть и свежие ягоды.

Наиболее положительно влияет на сон употребление молока, которое содержит полезные вещества, успокаивающе действующие на желудок и на организм в целом.

В случае, если данные методики не принесут вам желаемого результата, следует обратиться с этим вопросом к специалисту!