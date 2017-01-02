Обслуживание офисной техники от компании Ирвин

На сайте irwin.ru представлена компания, которая предлагает потенциальным заказчикам услуги по обслуживанию офисной техники в Москве. Курьер данной компании привезет заказчикам новый заправленный картридж, в обмен на использованный.

Желающие заказать услуги по заправке катриджей или обслуживанию техники для офиса в этой компании в Москве, могут оставить заявку на этом сайте.

Сделать это не представляет особого труда – достаточно будет связаться с менеджерами компании по предоставленным номерам телефонов или электронной почте. Они не осуществляют работы на выезде, ввиду того, что независимо от того заправляют ли они картридж или восстанавливаем, обязательно надо его полностью очистить, смазать. А такую работу сложно будет выполнить на объекте. И только после окончания работы, специалисты берут оплату, которая была названа предварительно.

Данная компания Ирвин обладает немалым рядом преимуществ, к которым относятся следующие:

Самый качественный тонер, комплектующие и аккуратное отношение к охране окружающей среды. То есть, здесь в первую очередь учитывают экологичность.

Профессиональные квалифицированные специалисты, способные качественно справиться с любой задачей, независимо от степени сложности.

Свои услуги в этой сфере они предоставляют уже более 15 лет, и ценят свои заказчиков за проявленное доверие.

Гарантия на все предоставляемые работы. Компания Ирвин обладает собственным производством совместимых деталей, не только из новых, но и из восстановленных.

Специалисты Ирвин компания Москва предоставляют услуги по заправке картриджей для принтера в Москве. Данный картридж, в свою очередь, обладает определённым рядом преимуществ, к которым относятся следующие: доступная цена, удобство, оплата только после того, как работы выполнены, высокое качество расходных материалов.

Однако, желающие могут посетить их мастерскую в Москве. Адрес указан на сайте. Доставка по Москве в пределах МКАД составляет 350 рублей. В случае, если заказ превышает три тысячи рублей – доставка осуществляется бесплатно.