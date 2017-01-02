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Ковровое покрытие лестницы
Если вы решили ступени лестницы, расположенной в вашем доме, оснастить ковровым покрытием, то на качестве ковра не экономьте. Ведь он довольно активно эксплуатироваться и изнашиваться (в особенности на валиках ступеней). Для лестницы хорошо подойдет жаккардовый ковер либо тяжелый ковер на текстильной основе. Ковровые покрытия для лестницы представлены в каталоге сайта http://latzavod.ru.
Под ковром подкладка должна быть довольно прочной, дабы служить защитой для валиков ступеней и быть способной выдерживать частые перемещения людей по лестнице.
Рекомендуется использовать резиновую подкладку, обладающую вафельной поверхностью, либо же традиционную фетровую подкладку. Дешевый вариант подкладки, выполненный из вспененных материалов, не годится для лестницы.
Ковер на открытых лестницах
На отрытых лестницах ковер, как правило, настилают от стены и до стоек перил, а на закрытых лестницах – от одной стены к другой.
Если вы желаете настелить ковер таким образом, чтоб его легко можно было снимать и настилать на какую-либо другую лестницу, тогда можно настелить ковровую дорожку, которая будет прикрывать центральную часть ступеней. Боковые же поверхности ступеней можно покрыть лаком либо покрасить.
Если завернете лишних полметра дорожки на верхней ступени, то примерно через год ковер можно будет снять и немного сместить. Это позволит обеспечить ковровой дорожке более равномерный износ.