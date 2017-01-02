Электрические камины с эффектом живого пламени

Электрические камины для дома, имеющие эффект живого огня, представляют собой безопасные устройства, позволяющие обогреть помещение и создать в нем особую уютную атмосферу. Как уже понятно из названия, такие электрические камины натуралистично имитируют эффект горения пламени вплоть до выделения «дыма» и купить камин в Нижнем Новгороде не составит труда. Единственное, что отличает такое пламя от настоящего, помимо его полной безопасности, это отсутствие звука потрескивающих дров. Но производители работают над внедрением такого аудиосопровождения в свои модели электрических каминов для дома.

Основой таких устройств является нагревательный элемент, температуру которого регулирует термостат. В качестве подобия всполохов пламени и тлеющих дров используются разные материалы: в каких-то моделях это шелковые лоскутки или фольга, в каких-то – светодиодные лампы или полимерные детали и т. д. Внешне же электрический камин с эффектом пламени обычно выглядит как традиционный дровяной вариант.

Технической новинкой в этой области являются электрокамины с 3D-эффектом живого огня, который создается благодаря встроенной в камин емкости для воды, которая под давлением выбрасывает в воздух водяную смесь. И когда эта взвесь распыляется над муляжом дров, подсвечиваемых скрытыми лампами, достигается объемный эффект огня.

Виды

На сегодняшний момент можно купить камины электрические с эффектом живого пламени следующих разновидностей, различающихся по конструкции, размерам и виду:

Камины-очаги с декоративным порталом – монументальные сооружения, которые могут быть оформлены в любом архитектурном стиле от классики до хай-тека. Часто такие порталы декорированы имитацией лепнины и занимают много места.

Камины-буржуйки – электрокамины, внешне похожие на металлические печи, которые тоже выполняются в разных стилях. Многие такие «буржуйки» не только выполняют обогрев, но и приятно подсвечивают комнату в темное время суток.

Компактные варианты – приспособления, напоминающие корзинки или коробки, которые предназначены для легкой транспортировки камина из комнаты в комнату.

Встраиваемые электрические камины – устанавливаются в стену и имеют небольшую толщину. Монтаж этих устройств должен выполнять электрик.

Перед тем как купить электрический камин, нужно сначала определиться с тем местом в помещении, где он будет установлен, и если свободной площади недостаточно, то нужно будет выбрать встраиваемую в стену модель. Особое внимание следует обращать и на показатели безопасности электрокамина, которые указаны на его упаковке.

В магазинах сети «Kamin» в широком ассортименте представлены камины электрические с эффектом живого пламени, купить которые можно по доступной для каждого клиента цене на сайте nnkamin.ru. При этом, несмотря на возможность купить электрические камины недорого, хорошее качество этих товаров гарантированно. А если вы поклонник посидеть у живого пламени, магазин предоставляет возможность купить чугунную каминную топку.