Интерьер, который продает

Многие считают, что интерьер в магазине играет незначительную роль, хотя это совершенно не так. Именно интерьер помогает правильно позиционировать товар, который в нем продается.

Разработка дизайн проекта магазина – это целая наука, которая направлена в первую очередь на привлечение клиента и повышение уровня продаж. Необходимо учесть все особенности и нюансы в зависимости от типа магазина, выделить эти особенности и превратить в неоспоримое преимущество.

В первую очередь надо определить свою целевую аудиторию и понять, для кого Ваша услуга. Важно сделать так, чтобы дизайн интерьера магазина сопровождал продаваемый Вами товар и, ни в коем случае, не главенствовал над ним. Также при разработке дизайн проекта интерьера магазина особое внимание стоить уделить функциональному зонированию помещения. Планировка должна быть не только удобной, но и располагающей к совершению покупок, нужно создать для покупателя такие условия, чтобы он просто не смог уйти без покупки.

Всегда на руку интерьерам играет наличие зеркал, такова природа человека, они помогают расслабиться в новом для него месте, но тут главное не переусердствовать. Чтобы создать свой уникальный дизайн проект магазина лучше обратиться в компанию «Искусство интерьеров».

У каждого магазина есть своя специфика, но есть то, что играет самую главную роль в любом интерьере – это свет. Именно от освещения зависит то, насколько хорошо будет продаваться товар. Свет должен стать «гидом» для посетителя, встретив его у самого входа и проведя его по всем достопримечательностям Вашего магазина. Именно свет создает атмосферу и диктует правила всему интерьеру.