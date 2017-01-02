Проекты каркасных домов

Многие люди, услышав фразу «строительство домов» подразумевают сооружение их из традиционных материалов – то есть, кирпичей или камней, иногда и из бревен и бруса. Однако, в последнее время нередко можно услышать в сооружении каркасных домов.

Например, на сайте http://errgo.ru/proektirovanie-karkasnykh-domov/ можно подробнее ознакомиться с проектированием именно такого типа домов. Из предоставленного материала становится понятно, что сооружение каркасных домов является в настоящее время не только актуальным, но и материально выгодным. Применяемые ими технологии успешно смогли зарекомендовать себя и обрели широкую популярность в странах со схожим с Россией климатом.

На указанном сайте предоставляется возможность ознакомления с различными проектами каркасных домов, их планировками, отделкой и прочим. При желании можно сопоставить предложения специалистов с личными финансовыми возможностями и предпочтениями, до мельчайших деталей. Более того, предоставляется возможность подсчёта общей стоимости проектирования.

Каждый желающий спроектировать для себя каркасный дом, либо уже нашёл на предоставленном сайте наиболее подходящий для себя проект, должен будет внимательно изучить специальный документ, в котором регламентированы правила сооружения по данной технологии. Сам документ не является объёмным – всего лишь семьдесят страниц. Но изучить его является крайней необходимостью – хотя бы, поверхностно. На это не уйдёт много времени, зато в дальнейшем не будет никаких сомнений при сооружении данных домов или приёме выполненных работ. В этом документе чётко и ясно описано, каково должно быть, например, сечение балок, какой тип гвоздей надо применять и прочее. Кроме того, эта информация понадобится и в случае приобретения уже готового каркасного дома, либо возведения самостоятельно, без приглашения специальных рабочих бригад.

Однако, работа по данному документу по проектированию каркасных домов, помимо преимуществ, обладает ещё и некоторыми недостатками, к которым относятся, например, лишние финансовые затраты. То есть, если показать этот документ застройщику, то стоимость будущего дома значительно возрастёт.