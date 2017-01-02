Косметика от ведущих производителей

На сайте http://prostoopt.com.ua предоставлена оптовая база косметики, специализирующаяся на продаже парфюмерии и косметики ProstoOpt.

Данный интернет-магазин реализует прямые поставки косметической и парфюмерной продукции, напрямую от производителя по всей территории Украины. Благодаря тому, что они работают без посредников, они могут предоставить своим потенциальным заказчикам наиболее выгодные цены и условия сотрудничества и широкое разнообразие товаров.

Только их потенциальные клиенты первыми получают возможность приобрести новинки. Более того, для постоянных заказчиков предусматриваются различные скидки, акции, бонусы, а также, подарки и прочее, которые приятно удивят. Тем более, что доставка заказанной продукции осуществляется в оперативные сроки.

На выше названном сайте регулярно проводятся различные акции, распродажи и прочие предложения.

Сотрудничество с данным интернет-магазином парфюмерии и косметики ProstoOpt в Украине предоставляет определённый ряд преимуществ, к которым относятся следующие:

Приемлемая стоимость на предлагаемую продукцию;

Широкое разнообразие товаров;

Быстрое оформление заявки на заказываемую продукцию;

Постоянно проводимые акции, скидки, распродажи;

Оперативная доставка по всей территории Украины.

Выше названная доставка по всей стране реализуется посредством курьерской службы на протяжении до трёх дней с момента оформления заявки. Стоимость доставки рассчитывается специалистами, в соответствии с установленными расценками. Клиент оплачивает доставку в момент получения заказанной парфюмерии или косметики в своём городе. Либо есть второй вариант оплаты – банковским платежом Приват Банка.

Приобретая косметику и парфюмерию в данном интернет-магазине, заказчики получают не только высококачественную продукцию по выгодным ценам, но и менеджеры-специалисты могут предоставить консультации по выбору наиболее подходящих товаров. Кроме того, в случае, если товар не оправдал ожиданий а также, по иным причинам, допускается возврат. Для этого нужно будет заполнить соответствующую форму о возврате и указать там причины.