Особенности работы шумомера

Шумомер предназначен для определения уровня звука и шумовых вибраций. Он поможет отследить нарушение санитарных норм на рабочем месте, в жилой зоне. К тому же с помощью шумомеров проводят лабораторные испытания. Полученная информация поможет избежать вредных последствий шумового загрязнения.

Перед покупкой устройства необходимо собрать информацию, которая поможет выбрать нужную модель. Не везде можно купить качественный шумомер, предоставляющий показания с необходимой точностью. Предпочтительнее приобрести аппарат в магазине, который реализует измерительные приборы для бытового и производственного использования.

Классификация устройств

Шумомеры по показателям точности делятся на несколько классов. Каждому классу соответствует частотный диапазон измерений. Назначение измерителя определяется в соответствии с его классом:

0 (от 20 Гц до 20 кГц) – эталонные средства измерения. Это сложные системы, помогающие решить множество задач: от аттестации рабочего места до архитектурно-планировочных решений;

1 (от 20 Гц до 20 кГц) – устройства для лабораторных измерений. Используются для оценки шумовой загрязнённости в жилых и общественных зданиях, для определения санитарно-защитной зоны предприятия;

2 (от 20 Гц до 8 кГц) – модели, используемые на производстве для снятия показаний уровня шума на рабочем месте;

3 (от 31,5 Гц до 8 кГц) – приборы с приблизительными показаниями измерений для использования в быту.

Специфика работы шумомера

Устройство преобразует измеряемые звуковые колебания в электрический сигнал. После усиления сигнал регистрируется, далее он переводится в децибелы. Перед выводом на дисплей сигнал проходит через фильтры:

А (от 20 до 55 Дб) – шумы низкого уровня, воспринимаемые человеческим ухом;

В (от 55 до 85 Дб) – шумы среднего уровня, незначительно воспринимаемые человеком;

С (от 85 до 140 Дб) – шумы высокого уровня, воспринимаемые незначительно.

В большинство приборов включены фильтр «А», обеспечивающий стандартную работу шумомера, и фильтр «С» для замера критических значений. Фильтр «В» почти не применяется.

Шумомеры могут работать в 3 режимах, используемых в зависимости от измеряемого вида шума:

F (быстро) – постоянного;

S (медленно) – колеблющегося и прерывистого;

I (импульс) – импульсного.

На качество показаний прибора влияет микрофон, который должен соответствовать требованиям:

обладать идентичной чувствительностью на всех частотах;

иметь равную чувствительность во всех направлениях.

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