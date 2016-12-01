Рекомендации по охоте с пуделями

Многие считают пуделей самыми умными собаками. В этой статье будет рассказано, где эта порода проявляет себя, как рабочая собака. Ведь подобные качества заложены в эту породу давно. Для хорошей охоты вам понадобится бинокль. Обратите внимание на то, что качественные и недорогие бинокли в Днепре , продаются в специализированном магазине.

Несколько исторических фактов

Стандартных пуделей принято считать одной из самых известных пород в мире. Многие знакомы с тем фактом, что пудели раньше были одной из рабочих пород собак. Они использовались, чтобы охотиться на птиц. Благодаря густой шерсти, они защищены от переохлаждения при плавании. Незаменимы они при охоте и за счет хорошего чутья. Отличаются эти собаки и природной сообразительностью.

Однако если посмотреть старинные картины, можно заметить, что тогда пользовалась популярностью шнуровая форма собак. Сегодня же она более редкая. Известная стрижка считается удобной для работы в любых условиях. Этим собакам дали именно такое название только несколько веков назад. Раньше же их называли собаками для работы в воде.

Закономерность или случайность?

Некоторые стали пользоваться этой породой собак во время охоты чисто случайно. Многие охотники говорят, что именно использованная ими порода собак показала выдающиеся способности и, мало того, со временем их не утратила. В качестве примера, стоит рассказать о нескольких пуделях. У одного из них была кличка Полли. Многие годы своей жизни она принимала участие в охоте. Она не только получила положительные отзывы от охотников, но и оставила потомство.

Вторую собаку звали Макала. Она отлично охотилась на птиц. Ей удалось сохранить опыт своих предков и превзойти свою маму по охотничьим качествам. Возможно, так получилось из-за того, что она рано начала использоваться при охоте.

Также эти собаки соответствовали всем стандартам. Они получали отличные оценки на многих выставках. Конечно, младшая собака выставлялась намного реже, но все равно получила много сертификатов и похвальных отзывов.

Сначала Полли брали на охоту за компанию. Через некоторое время ее пробовали приобщить к охоте и подкидывали ей битых уток и заставляли приносить их с воды. Через несколько лет ее удалось неплохо выдрессировать и научить таскать различные предметы. Вот только уток она таскать не желала. Потом дрессировщик понял, что не надо было кидать собаке дичь, которая уже остыла.

Однажды Полли взяли на охоту на водохранилища. Там охотникам удалось выбить одну из уток. Собака вывалилась из лодки и принесла добычу. Это был ее первый успех.