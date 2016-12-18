Для чего нужен мрамор, где используется мрамор?

Происхождение. Мрамор - кристаллически-зернистая метаморфическая карбонатная порода, продукт перекристаллизации известняка, реже – доломита. Благодаря тесному сцеплению зерен кальцита между собой порода хорошо полируется. В технике и строительстве мрамором называют любую карбонатную породу, удовлетворительно поддающуюся полировке, – известняк, доломит или мрамор. Метаморфизм чистого известняка приводит к образованию мрамора, поскольку единственное возможное изменение кальцита при высоких давлениях и температурах – его перекристаллизация. По крайней мере частичная перекристаллизация кальцита может произойти и без участия динамометаморфизма, и в некоторых древних толщах известняки были превращены в мраморы без воздействия диастрофизма. Купить мрамор, можно в специализированной компании.

Состав мрамора при метаморфизме не меняется. Исходные карбонатные породы – либо известняки, либо доломиты. Соответственно мрамор состоит из кальцита, или доломита, или из обоих минералов. Однако если исходная порода содержала в качестве примесей кремнезем в форме кварца или каолина, то при метаморфизме образуются такие характерные известковые силикаты, как тремолит, пироксен или флогопит. Углеродистое вещество, рассеянное в известняке, может быть превращено в графит (чистый углерод). Обратите внимание на то, что Купить мраморные слебы, можно тут - old-stone.ru.

Некоторые разновидности мрамора – мелкозернистые, другие настолько грубозернисты, что в них хорошо различима спайность зерен кальцита по ромбоэдру. Твердость мрамора 2,5 — 4, объемная плотность 2,63 – 2,92 г/см3. Обычный известковый мрамор бурно вскипает, растворяясь в разбавленных кислотах, но доломитовый мрамор вскипает только в порошкообразном виде. Чистый кальцитовый мрамор – диэлектрик, обладающий прекрасными электроизоляционными свойствами.

Окраска мрамора обычно светлая, однако присутствие даже долей процента примесей – силикатов, оксидов железа и графита – приводит к окрашиванию породы в разные цвета и оттенки, включая желтый, коричневый, красный, зеленый и даже черный; бывают и пестрые, разноцветные мраморы.

Месторождение мрамора. Мраморы распространены довольно широко. Наибольшей известностью пользуются мраморы Италии. Знаменитый белый скульптурный мрамор добывается близ Каррары в Тоскане. Славится также желтоватый паросский мрамор из Греции – излюбленный материал древнегреческих ваятелей. В США значительные толщи мрамора залегают в восточной части страны – в Аппалачах и других районах. Добыча мрамора ведется также в Северной Африке. Крупное месторождение доломитовых мраморов находится в Натале (ЮАР). В России мрамор добывается на Урале и Дальнем Востоке, в Карелии, на Алтае, в Красноярском крае; на Украине – в Закарпатье, Крыму, Донецкой области; в Грузии, Армении, Узбекистане и Восточном Казахстане. Белый мелкозернистый скульптурный мрамор Мальгузарского месторождения в Узбекистане, по оценкам специалистов, лучше прославленного каррарского.