Я выживаю везде

Я выживаю везде! понедельник, 29 сентября 2014 г. Торнадо, смерчи. Причины появления, разновидности. Торнадо, смерчи, бури сегодня продолжают уносить сотни и тысячи жизней по всей планете. Причины появления торнадо и смерчей давно известны людям, но это не позволяет избежать жертв при этом природном катаклизме. Эксперты и ученые единогласно утверждают, что в последнее время случаи возникновения торнадо намного участились, что связано с общим экологическим состоянием, которое с каждым днем все хуже и хуже. Глобальное потепление является основной причиной учащения торнадо. Торнадо (схожие названия: смерч, тромб, мезо-ураган) – мощный поток воздуха, вихрь, который вращается в огромной скоростью. Воронка, которая образуется при торнадо, способна разрушить любые постройки и превратить любой предмет на своем пути в мелкие щепки. Видимым торнадо делает пыль, земля и все, что попадает внутрь воронки на пути.

Торнадо (смерч) достигает размеров до 50 км по горизонтали и до 10 км по вертикали, скорость вращения от 30 метров в секунду. Торнадо (смерч) может иметь различную форму – хобот, труба, воронка, колонна, в зависимости от характера и величины. Вращения в торнадо (смерче) происходит против часовой стрелки. Разновидности торнадо Ученые классифицируют торнадо (смерчи) на два типа: торнадо, возникшие по причине сильной грозы и торнадо, которые возникли по другим причинам.

Вот так все просто у ученых. Также торнадо (смерчи) разделяют на: бичеподобные (самый распространенный), расплывчастые (щирина торнадо больше, чем высота), составные (самые разрушительные и опасные для человека) Причины торнадо (смерча) Наиболее изученной причиной возникновения торнадо (смерча) является гроза, а точнее грозовые облака, которые формируют быстродвижущиеся потоки воздуха, которые впоследствии образуют воронку, медленно простирающуюся к поверхности земли. Природа появления торнадо (смерча) является для ученых в большей степени загадкой, так как все известные методы не объясняют полноценно природу явления. Стоит только представлять и догадываться, каким образом скорость ветра внутри воронки торнадо (смерча) достигает нескольких сотен метров в секунду. Давайте изучим этапы возникновения торнадо (смерча): Из мощного грозового облака начинает появляться воронка, которая постепенно движется к поверхности земли. Перепад температур, давления, сила ветра способствуют развитию торнадо, но не являются первопричиной, воронка достигает земли. При изменении описанных в п.2 условий, торнадо теряет свою силу и воронка возвращается в материнское облако, внеся свои коррективы на поверхности. Как видим, формирование и развитие, силу торнадо (смерча) определяют дополнительные факторы, а именно сила ветра, атмосферное давление, перепад температур, разнонаправленные потоки воздуха. Питающими источниками энергии являются сильно вращающиеся турбулентные вихри, присутствующие в первоначальном турбулентном потоке. Смерчи часто образуются на тропосферных фронтах – границах раздела в нижнем 10-километровом слое атмосферы, которые отделяют воздушные массы с различными скоростями ветра, температурой и влажностью воздуха. В области холодного фронта (холодный воздух натекает на теплый) атмосфера особенно неустойчива и формирует в материнском облаке смерча и ниже него множество быстро вращающихся турбулентных вихрей. Сильные холодные фронты образуются в весенне-летний и осенний период. Известны случаи возникновения небольших смерчей в ясную погоду при отсутствии облаков над перегретой поверхностью пустыни или океана. Они могут быть совершенно прозрачными и лишь нижняя часть, запыленная песком или водой, делает их видимыми. Внутри торнадо есть мелкие вихри, которые вращаются с большей от основного вихря скоростью, достигающей 300 метров в секунду и более. Именно такие скорости приводят к страшным последствиям, разрушая внутри себя все, что попадается на пути воронки. Также внутри торнадо наблюдается пониженное давление, которое создает «эффект насоса», втягивая в себя воздух, воду и все, что находится на поверхности земли. Ввиду наличия внутренних вихрей, изучение торнадо до сих пор является невыполнимой задачей, так как при расчете и анализе всех процессов внутри смерча, необходимо учитывать бесконечное множество факторов, что практически невозможно. Страной торнадо называют США, потому как ежегодно на территории штатов происходит сотни разных по силе торнадо (смерчей). Так, в штате Флорида в период с мая до середины октября смерчи появляются ежедневно, но большая часть их не несет угрозы и воронки часто не достигают поверхности земли. Также бывает водяной торнадо (смерч) с небольшими поправками и отличиями от сухопутного, а именно в воздух при касании воронкой воды, взмывают водяные капли. Самый большой торнадо (смерч) и самый разрушительный за историю человечества произошел 26 апреля 1989 года в городе Шатурш (Бангладеш), в результате которого погибло более 1300 человек. Среди водяных торнадо (смерчей) имеются яркие представители самых больших смерчей. В заливе Мас-Сачусетс торнадо (смерч) достигал в высоту более 1000 метров, а в диаметре у материнского облака – 250 метров, у воды соответственно 70 метров, диаметр каскада - 200 метров, а высота - 150 метров. Смерч в городе Шатурш в Бангладеш 26 апреля 1989 попал в книгу рекордов Гиннеса как самый трагический за всю историю человечества. Жители этого города, получив предупреждение о надвигающемся смерче, проигнорировали его. В результате погибло 1300 человек. Раньше торнадо были достаточно опасны для человека ввиду неизученных причин и опасности, теперь же синоптики вовремя сообщают об угрозе возникновения торнадо (смерча), что существенно снижает количество жертв. Часто жертвами торнадо становятся «охотники за торнадо», которые несмотря на опасность, пытаются запечатлеть на видео или фото как можно ближе это природное явление, при этом недооценивая всю серьезность ситуации. Удивительно, но факт: торнадо (смерчи) наблюдаются на других планетах солнечной системы, а именно на Нептуне и Юпитере, Марсе и Венере.