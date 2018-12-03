Япония в ожидании цунами

Япония в ожидании цунами. Японская метеорологическая служба сообщает, что цунами высотой до 20 см, вызванное сильным землетрясением близ Соломоновых островов, достигнет берегов Японии около 11:30, сегодня. "Поскольку высота волны небольшая, предупреждение об угрозе цунами для прибрежных районов сделано не было, население не просили их покинуть", - отметили в службе. Напомним, в ночь на среду произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0 в Тихом океане примерно в 300 км от побережья Соломоновых островов . Впоследствии цунами высотой 1,5 м обрушилось на побережье острове Санта-Крус, входящего в архипелаг Соломоновы острова. Около 50 домов на острове были разрушены.