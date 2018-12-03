Ядерная катастрофа в Чернобыле

Ядерная катастрофа в Чернобыле. Взрыв в Украине на Чернобыльской АЭС, произошедший рано утром 26 апреля 1986 года, является одной из самых страшных ядерных катастроф, которую когда-либо видел мир. Даже после многих лет научных исследований и правительственных расследований причин аварии на Чернобыльской АЭС, множество вопросов остаётся без ответов. Прежде всего, это касается долгосрочных последствий для здоровья тех, кто продолжает подвергаться массивной утечке радиации до сегодняшнего дня, несмотря на саркофаг. Где расположен Чернобыль? Город Чернобыль расположен примерно в 81 милях (130 км) к северу от города Киева, столицы Украины, около 12 миль (20 км) южнее границы Украины с Беларусью. На Чернобыльской АЭС были спроектированы и построены в 1970-х и 1980-х годах четыре реактора, искусственный резервуар размером примерно 8,5 квадратных миль (22 кв. км), питаемый из реки Припять, чтобы обеспечить охлаждение воды для ядерного реактора.

Читайте также: Авария на Байконуре. Ближайший к электростанции город Припять был построен недавно. В нём в 1986 году проживало почти 50 000 человек. Чернобыль был городок поменьше, в нём проживало 12 000 человек. Остальная часть региона представляла собой мелкие сёла и лесные массивы.

Чернобыльская АЭС после взрыва. На Чернобыльской АЭС в качестве всех четырех реакторов использовали советские образцы РБМК-1000, которые в настоящее время повсеместно признаны, как несовершенные, с огромным количеством существенных недостатков. Реакторы РБМК использовали урановое топливо U-235, чтобы нагреть воду, создать пар, приводящий в движение турбины для генерации электричества. В большинстве ядерных реакторов вода используется в качестве охлаждающего агента и уменьшает реактивность ядерного ядра. Ядро нагревается, производит больше пара.

У реактора РБМК был слишком большой паровой эффект реактивности. Этот недостаток после аварии устранили во всех реакторах США и других западных стран. В РБМК-1000 использовался графит для уменьшения реактивности ядра. Скорость введения графитных стержней в активную зону была недостаточно быстрой. Что произошло 26 апреля 1986 года? Накануне аварии на Чернобыльской АЭС, операторы завода готовились к плановой остановке для выполнения регламентных работ на реакторе № 4. По заключению комиссии, расследовавшей аварию, было нарушение правил безопасности. Операторы отключили оборудование, включая и механизмы защиты и автоматического отключения реактора. В 1:23 утра 26 апреля, когда раскалённые ядерные стержни соприкоснулись с охлаждающей водой, создалось слишком большое количество пара. Это был один из недостатков РБМК – неравномерность выделения энергии и слишком большая паровая реактивность.

Полученный в результате скачок напряжения привёл к первому взрыву, который сдвинул 1000-тонную пластину, закрывавшую ядро реактора, выпустив излучение в атмосферу и отрезав поток теплоносителя в реакторе. Читайте также: Система ГУЛАГ. Через несколько секунд раздался второй взрыв, гораздо более мощный, чем первый. Взорвалось здание реактора, горящий графит и другие части активной зоны были выброшены за пределы здания, начались интенсивные пожары вокруг повреждённого реактора № 4 и вокруг реактора № 3, который продолжал работать во время взрывов. Город Припять до аварии. Радиоактивные осадки. Взрывы убили двух сотрудников станции, которые стали первыми из нескольких рабочих, умерших в течение первых часов после аварии. В течение следующих нескольких дней команды чрезвычайных ситуаций отчаянно пытались сдержать распространение пожаров и утечек радиации.

Все они погибли от острой лучевой болезни. Большая часть излучения, высвободившегося из повреждённого ядерного реактора, состояла из радиоактивных изотопов: йода-131; цезия-134 и цезия 137; стронция-90; плутония. Йод-131 имеет относительно короткий период полураспада восемь дней, но попадает в воздух и накапливается в щитовидной железе. Другие изотопы имеют длительный период полураспада: у цезия-137 и стронция-90 период 30 лет; у плутония-239 период полураспада более 24000 лет. Они продолжают облучать в течение многих лет после попадания в окружающую среду. Эвакуация в Припяти. 27 апреля, почти через 36 часов после аварии, началась эвакуация жителей Припяти. К этому времени уже многие жаловались на признаки лучевой болезни: рвоту, головные боли. В конечном итоге, были эвакуированы все в радиусе 18 миль (30 км) вокруг станции. Жителям сказали, что они смогут вернуться через несколько дней, чтобы они оставили свои личные вещи и ценности. Всё радиоактивное подлежало дезактивации или уничтожению. Последствия катастрофы в Чернобыле для здоровья. По данным Комиссии по ядерному регулированию (NRC), в Чернобыле за четыре месяца после аварии погибли двадцать восемь рабочих станции. Это были герои, которые понимали, с чем имеют дело, они сознательно подвергли себя смертельным уровням облучения в целях предотвращения дальнейшей утечки радиации на объекте. На момент аварии преобладал юго-восточный ветер, поэтому радиоактивный шлейф распространился на северо-запад в сторону Белоруссии. Советская власть не спешила предоставлять информацию о серьёзности катастрофы всему миру. В неведении оставались даже свои граждане. Дети ходили в школу. В столице и других городах 1 мая прошёл парад. Повышенный уровень радиации показали приборы в других странах, радиационные сигналы начались в Норвегии, Швеции. Власти СССР вынуждены были признаться в произошедшей катастрофе. В течение трёх месяцев после аварии на Чернобыльской АЭС 31 человек умер от радиационного облучения или других прямых последствий катастрофы и пожаров. С аварией и воздействием радиации может быть связано более 6000 случаев рака щитовидной железы в Украине, Белоруссии и России, хотя точное число установить невозможно. От острой лучевой болезни умерли 134 ликвидатора, а всего от разных болезней, в том числе и связанных с радиацией, за 20 лет умерло 5 тысяч ликвидаторов. Припять сегодня. Центр города. Странно, что общий уровень смертности от рака и другие последствия для здоровья, связанные с утечкой радиации в Чернобыле ниже, чем прогнозировались первоначально. Их пяти миллионов жителей, проживающих в загрязнённых районах, большинство получили совсем небольшие дозы радиации, сравнимые с уровнем естественного фона (0,1 бэр в год). Необоснованный страх радиационного облучения привёл к большим бедам, чем фактически сама катастрофа. Многие врачи в Советском Союзе и в Европе советовали беременным женщинам сделать аборты, чтобы избежать врождённых дефектов или аномалий, хотя эти женщины не имели очень высокого уровня радиации. ООН опубликовала доклад о грядущих последствиях аварии на Чернобыльской АЭС, который был полон необоснованных заявлений, не имеющих научных оценок. Экологические последствия. Вскоре после аварии от утечки радиации погибли все деревья, окружающие станцию. Бывшие лесные массивы назвали «Рыжий лес», из-за того, что мёртвые деревья стали ярко имбирного цвета. Эту древесину бульдозерами захоронили в траншеи. Повреждённый реактор был запечатан в бетонный саркофаг, внутри которого продолжалось излучение. Насколько эффективным саркофаг был и будет в будущем, можно только гадать. Никто не знает, что в нём происходит. Дальнейшие планы построить более безопасный саркофаг, с более постоянной структурой сдерживания вокруг реактора так до сих пор и не реализован. Работы приостановлены из-за нехватки финансирования. Несмотря на загрязнение территории и риски, присутствующие в эксплуатации реактора с серьёзными конструктивными недостатками, Чернобыльская АЭС в течение нескольких лет продолжала работу, пока её последний реактор не был остановлен в декабре 2000 года. Станция, города призраки Припять и Чернобыль и огромная окружающая их территория, известная, как «зона отчуждения» были закрыты для людей. Есть, конечно, и исключения: несколько сотен сельских жителей, несмотря на риск облучения, вернулись в свои дома по окраинам 30-километровой зоны. В 2011 году область открыли для туристов, желающих увидеть последствия катастрофы воочию. Чернобыль сегодня. Область известна, как самый уникальный природный заповедник. Вокруг станции в оставшихся лесных массивах зарегистрированы процветающие популяции: волков; оленей; рысей; бобров; орлов; кабанов; лосей; медведей и других животных. Дикие звери Чернобыльской зоны. К сожалению, эти животные с высоким уровнем цезия-137 в организме обречены. Вся эта площадь не скоро вернётся к нормальной жизни. Из-за длительного влияния радиации вокруг бывшей Чернобыльской АЭС, область не будет безопасна для проживания людей более 20 000 лет. Именно такой период полураспада у ядерного топлива.