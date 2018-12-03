Явления природы

Явления природы. Что такое явления природы? Какие они бывают? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье. Материал может быть полезен как для подготовки к уроку окружающий мир, так и для общего развития. Все что нас окружает и не создано человеческими руками, является природой. Все изменения, происходящие в природе, называются явлениями природы или природными явлениями. Вращение Земли, её движение по орбите, смена дня и ночи, смена времён года – это примеры природных явлений.

Времена года еще называют сезонами. Поэтому явления природы, связанные со сменой времён года, называются сезонными явлениями. Природа, как известно, бывает неживая и живая. К неживой природе относится: Солнце, звёзды, небесные тела, воздух, вода, облака, камни, полезные ископаемые, почва, осадки, горы. К живой природе относятся растения (деревья), грибы, животные (звери, рыбы, птицы, насекомые), микробы, бактерии, человек. В этой статье мы рассмотрим зимние, весенние, летние и осенние явления природы в живой и неживой природе. Зимние явления природы. Снег – разновидность зимних атмосферных осадков в виде кристалликов или хлопьев. Снегопад – обильное выпадение снега зимой.

Пурга – сильная низовая метель, которая возникает преимущественно в равнинной безлесной местности. Вьюга — снежная буря с сильным ветром. Снежная буря – зимнее явление в неживой природе, когда сильный ветер поднимает облако сухого снега, и ухудшает видимость при низкой температуре. Буран – метель в степной местности, на открытых местах. Метель – перенос ветром выпавшего ранее и (или) падающего снега.

Гололедица образование тонкого слоя льда на поверхности земли в результате похолодания после оттепели или же дождя. Гололёд – образование слоя льда на поверхности земли, деревьях, проводах и других предметах, которые образуются после замерзания капель дождя, мороси; Сосульки — обледенение при стоке жидкости в виде заостренного книзу конуса. Морозные узоры – это, по сути, иней, который образуется на земле и на ветвях деревьев, на окнах. Ледостав – природное явление, когда устанавливается сплошной ледяной покров на реках, озерах и других водоемах; Облака — скопление взвешенных в атмосфере водных капель и ледяных кристаллов, видимые на небе невооруженным глазом. Лед – как явление природы – это процесс перехода воды в твердое состояние. Мороз – это явления, когда температура опускается ниже 0 градусов Цельсия. Изморозь — белоснежный пушистый налет, нарастающий на ветвях деревьев, проводах в тихую морозную погоду, главным образом при тумане, появляющийся с первыми резкими похолоданиями. Оттепель — теплая погода зимой с таянием снега и льда. Зимняя спячка медведя — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи.

Впадение в спячку ежей – в связи с недостаток питания в зимний период ежи впадают в спячку. Смена окраса зайца с серого на белый — это механизм, с помощью которого зайцы приспосабливаются к смене окружающей среды. Смена окраса белки с рыжего на голубовато-серый — это механизм, с помощью которого белки приспосабливаются к смене окружающей среды. Прилетают снегири, синицы Люди оделись в зимнюю одежду.

Весенние явления природы. Ледоход — движение льда по течению во время таяния рек. Снеготаяние – явление природы, когда начитает таять снег. Проталины – явление ранней весны, когда появляются участки, оттаявшие от снега, чаще всего вокруг деревьев. Половодье – ежегодно повторяющаяся в одно и то же время фаза водного режима реки с характерным поднятием уровня воды. Термальные ветры – это общее название для ветров, связанных с перепадом температур, который возникает между холодной весенней ночью и относительно теплым солнечным днем. Первая гроза — атмосферное явление, когда между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, которые сопровождаются громом. Таяние снега Журчание ручейков Капель -падание с крыш, с деревьев тающего снега каплями, а также сами эти капли. Цветение раннецветущих растений (кустов, деревьев, цветов) Появление насекомых Прилет перелётных птиц Сокодвижение у растений – то есть перемещение воды и растворенных в ней минеральных веществ от корневой системы к надземной части. Распускание почек Появление цветка из почки Появление листвы Пение птиц Рождение детенышей зверей Просыпаются медведи и ежи после зимней спячки Линька у животных – смена зимней шубы на терние.

Летние явления природы. Гроза — атмосферное явление, когда между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, которые сопровождаются громом. Молния — гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно может происходить во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим ее громом. Зарница — мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе. Наблюдается это явление, как правило, в темное время суток. Раскатов грома при этом не слышно из-за дальности, но видны вспышки молнии, свет которых отражается от кучево-дождевых облаков (преимущественно их вершин). Явление в народе приурочивали к концу лета, началу сбора урожая, и иногда называют хлебозарами.

Гром — звуковое явление в атмосфере, сопровождающее разряд молнии. Град — разновидность ливневых осадков, состоящих из кусочков льда. Радуга — одно из красивейших явлений природы, возникающее в результате преломления солнечного света в капельках воды, взвешенных в воздухе. Ливень — сильный (проливной) дождь.

Жара — состояние атмосферы, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. Роса — маленькие капли влаги, оседающие на растениях или почве при наступлении утренней прохлады. Летние теплые дожди. Зеленеет трава Расцветают цветы В лесу растут грибы и ягоды. Осенние явления природы. Ветер – это поток воздуха, движущийся параллельно земной поверхности. Туман — это «спустившееся» к поверхности земли облако. Дождь — это один из видов атмосферных осадков, выпадающих из облаков в виде капель жидкости, диаметр которых варьирует от 0,5 до 5-7 мм. Слякоть — жидкая грязь, образующаяся от дождя и мокрого снега в сырую погоду. Иней — тонкий слой льда, который покрывает поверхность земли и иные предметы, находящиеся на ней, при минусовой температуре.

Заморозки – слабый мороз в диапазоне 1 до 3 градусов Цельсия. Осенний ледоход – движение льда на реках и озерах под действием течения или ветра в начале замерзания водоемов. Листопад — процесс опадения листвы с деревьев. Перелёт птиц на юг. Необычные явления природы. Какие явления природы еще существуют? Кроме описанных выше сезонных явлений природы можно назвать еще несколько, которые не связанны с каким-то временем года. Паводком называют кратковременный внезапный подъем уровня воды в реке. Этот резкий подъем может быть следствием обильных дождей, таяния большого количества снега, сброса внушительного объема воды из водохранилища, схода ледников. Северное сияние — свечение верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, из-за их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Шаровая молния — редкое природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. мираж — оптическое явление в атмосфере: преломление потоков света на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. «Падающая звезда» — атмосферное явление, возникающее при попадании метеорных тел в атмосферу Земли Ураган — чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха Смерч — восходящий вихрь из чрезвычайно быстро вращающегося в виде воронки воздуха огромной разрушительной силы, в котором присутствуют влага, песок и другие взвеси. Приливы и отливы — это изменения уровня воды морских стихий и Мирового океана. Цунами — длинные и высокие волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане или другом водоеме. Землетрясение — представляют собой подземные толчки и колебания земной поверхности. Наиболее опасные из них возникают из-за тектонических смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли Торнадо — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров Извержение вулкана — процесс выброса вулканом на земную поверхность раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая, излившись на поверхность, становится лавой. Наводнения — затопление территории земли водой, являющееся стихийным бедствием.