Явления и процессы в природе, которые могут привести к возникновению ЧС природного характера

Явления и процессы в природе, которые могут привести к возникновению ЧС природного характера. Россия, имеющая чрезвычайно большое разнообразие геологических и климатических условий , подвержена воздействию более 30 видов природных явлений. Наиболее разрушительными из них являются наводнения, землетрясения, сели, снежные лавины, ураганы, сильные заморозки. К другим опасностям геологического происхождения относятся оползни, обвалы, сели, абразия, переработка берегов водохранилищ, мерзлотные процессы. Из атмосферных процессов наиболее разорительными и опасными являются ураганы, град, сильные ливни, грозы, метели и снегопады.

2.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Техногенные опасности и угрозы человечество ощутило и осознало несколько позже, чем природные. Опасность техносферы для населения и окружающей среды обусловлена наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве большого количества радиационно, химически, биологически, пожаро- и взрывоопасных технологий и производств. Таких производств только в России насчитывается около 45 тыс. Основные причины возникновения. ЧС техногенного характера. - высокая степень износа основных производственных фондов; - невыполнение необходимых ремонтных и профилактических работ; - падение производственной и технологической дисциплины. Объекты экономики, представляющие опасность для человека. - Радиационно опасные объекты. - Химически опасные объекты. - Пожаро- и взрывоопасные объекты. - Газо- и нефтепроводы. - Объекты коммунального хозяйства. 3. Возможные последствия чрезвычайных ситуаций. Из всех природных процессов и явлений самый большой экономический ущерб наносят наводнения и землетрясения, они же являются наиболее опасными для жизни и здоровья людей. Согласно статистическим данным, на территории России больше всего зарегистрированных ЧС природного характера приходится на крупные лесные пожары площадью более 100 га, а также на ураганы Материальный ущерб, причиненный чрезвычайными ситуациями природного характера, по данным органов исполнительной власти субъектов РФ, составляет ежегодно более 10 млрд руб. Анализ развития природных опасностей сегодня позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на научно-технический прогресс, защищенность людей и материальной сферы от грозных явлений и процессов природы не повышается. Ежегодный прирост числа погибших от природных катастроф в мире составляет 4,3%, пострадавших – 8,6%, а величины материального ущерба – 10,4%. Наиболее характерными последствиями чрезвычайных ситуаций. яв­ляются : Разрушения , возникающие при землетрясениях, взрывах, пожа­рах, производственных авариях, ураганах, смерчах, обвалах, се­лях. Радиоактивное загрязнение вследствие аварий на радиационно опасных объектах (РОО), аварий транспортных средств с ядер­ными энергетическими установками или перевозящими радио­активные вещества. Химическое заражение в результате аварий на химически опас­ных объектах, приводящих к разрушению емкостей и технологи­ческих коммуникаций, содержащих аварийно химически опас­ные вещества (АХОВ), а также аварий на транспорте, перевозя­щем указанные вещества. Массовые пожары , являющиеся следствием природных явлений, аварий и несоблюдения правил пожарной безопасности. Затопления, возникающие при наводнениях, разрушениях гид­ротехнических сооружений, цунами, селях и других природных явлениях. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии — массовые заболевания лю­дей, сельскохозяйственных животных и растений. Тема №1. Чрезвычайные ситуации природного и. Техногенного характера, их возможные. Последствия. Вопросы: 1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности. 2. Чрезвычайные ситуации, причины их возникновения. 3. Возможные последствия чрезвычайных ситуаций. Вводная часть: - Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», её цели и задачи; - О правилах и соблюдении мер безопасности при проведении занятий; Основные понятия безопасности жизнедеятельности. Безопасность – состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз или опасностей. Жизнедеятельность – повседневная деятельность и отдых, способ существования человека. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – наука о безопасном взаимодействии человека с техносферой. Задачи науки о БЖ сводятся к: – выявление опасностей техносферы; – разработка и использование средств защиты от опасностей; – непрерывный контроль и мониторинг в техносфере; – обучение работающих и население основам защиты от опасностей; – разработке мер по ликвидации последствий проявления опасностей. Развитие человечества наполняло жизнь все новыми и новыми опасностями. Если для отсталых в социаль­но-экономическом плане государств наиболее характерными опасностями являются голод и болезни , то для наиболее раз­витых — техногенные аварии, экологический кризис, угроза ядерной войны . Основным источником опасности на Земле стала созданная человеком техносфера . Происходящие в ней аварии и катастрофы приводят к людским жертвам, к уничто­жению окружающей среды. Основ­ные события истории неизменно связаны с чрезвычайными ситуациями: войнами, эпиде­миями, пожарами, наводнениями, землетрясениями. Увеличиваются масштабы чрезвычайных ситуаций, все большую остроту приобретают глобальные проблемы как источники чрезвычайных ситуаций ( изменение климата ). Со­храняется высокий уровень опасностей природного характе­ра. Существенно повышается вероятность того, что в зону риска природных катастроф будут вовлечены территории, насыщенные сложными инженерными сооружениями (АЭС, химические предприятия, биологические исследовательские центры и др.). В XXI веке не только сохранится, но и может значительно увеличиться потенциальная военная опасность . Несмотря на существенное уменьшение риска глобальной ядерной войны, остается реальная опасность ограниченного использования ядерного оружия. Его применение может привести к длитель­ной катастрофе с гибелью десятков миллионов людей. Иллюстрацией масштабов крупнейших чрезвычайных ситуаций, имевших место в мире в ХХ столетии, могут служить следующие данные: – в Первой мировой войне погибло 9,5 млн. чел., во Второй мировой войне – более 50 млн. чел.; при этом доля потерь среди мирного населения увеличилась с 5 до 50 %; – за 50 лет после Второй мировой войны в средних и малых войнах погибло в общей сложности 40 млн. чел. и 30 млн. чел., стали беженцами, а потери гражданского населения превысили боевые в 10-15 и более раз; – в крупнейших землетрясениях погибло: в Ашхабадском (СССР, 1948 г.) – 110 тыс. чел., Тангшенском (Китай, 1976 г.) – 242 тыс. чел; – итогом террористического акта в Нью-Йорке (США, 2001 г.) стало разрушение двух крупнейших небоскребов Международного торгового центра и гибель более 4 тыс. чел. Россия была и остается страной, в которой потенциальная опасность природных бедствий и техногенных катастроф чрезвычайно высока. Это обусловлено огромными размерами ее территории, наличием различных климатических зон, неравномерностью технологических уровней производственных процессов на предприятиях промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса. Техногенные опасности усугубляются факторами нестабильности и кризисности экономики. Ежегодно в нашей стране происходит от 800 до 1500 достаточно крупных чрезвычайных ситуаций, из них более 80 % - техногенного характера. При этом из года в год складывается неутешительная картина динамики их роста и тяжести негативных последствий. Одной из основных государственных проблем является создание гарантий безопасного проживания и деятельности населения на всей его территории, как в мирное, так и в военное время. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций является составной частью общегосударственных социальных и оборонных мероприятий. Осознание этого требует от структур государственной власти энергичных мер по созданию эффективной защиты граждан, действующей на всех уровнях управления в Российской Федерации, во всех регионах и на всех территориях. 2. Чрезвычайные ситуации, причины их возникновения. Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка наопределенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровья людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. По своему характеру чрезвы­чайные ситуации делят. на три группы: Природные (стихийные бедствия). Они весьма разно­образны и могут возникнуть в результате различных природ­ных явлений (землетрясений, наводнений, ураганов, измене­нии уровня воды в водоемах и т.д.). Техногенные (производственные): аварии и катастро­фы. Наиболее распространенными причинами этих ЧС является усложнение современного производства, в процессе которого применяются ядовитые вещества, па­дение производственной дисциплины. Все это приводит к тра­гическим последствиям и огромным материальным убыткам. Социальные. Особую опасность представляют войны (глобальные и региональные военно-политические конфликты), а также национальные и религиозные конфликты, сопро­вождающиеся гибелью людей. 3. Возможные последствия чрезвычайных ситуаций. Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22.