Я и Земля

Молодежный экологический сайт. Истощение природных ресурсов. Одной из глобальных проблем 21 века на сегодняшний день является загрязнение окружающей среды. Так как человек и природа неразрывно связаны между собой, наша планета сильно загрязняется в ходе деятельности человека. Внедрение новых технологий и их усовершенствование, оказывает огромное влияние как на природу, так и на здоровье человека.

Все это усугубляет экологические проблемы в различных уголках мира. Каждая из стран пытается на уровне своего государства найти пути решения различным экологическим проблемам. Невозможно обойти стороной проблемы экологии Казахстана. В своей статье хочу уделить особое внимание такой проблеме, как: Истощение природных ресурсов. Основные трудности данной проблемы заключаются в том, что истощение природных ресурсов уже в ближайшем будущем может привести к дефициту различных видов топлива, прежде всего нефти и угля.

Это и является очагом данной проблемы. Исчерпание природных ресурсов стало естественным в развитых странах. Отходы фабрик и заводов стали все больше загрязнять окружающую среду, что особенно ярко отражается на здоровье населения. Уменьшение выбросов в атмосферу и меры очищения окружающей среды, могут предотвратить возникновение некоторых заболеваний и способствуют понижению смертности в странах. Я рассмотрела способы борьбы с данной проблемой, но для этого необходимо проводить масштабные операции с привлечением как можно большего количества людей.

1.Строительство заводов для полной утилизации всех видов отходов (это позволит не занимать новые территории под свалки). 2.Использование солнечной энергии и энергии ветра. 3.Проводить пропагандистские акции в защиту экологии. 4.Публикация интересных и познавательных статей для детей, посвященных защите окружающей среды. Ведь именно в юном возрасте начинают складываться основы миропонимания. 5.Активная работа СМИ и других источников массовой информации, для расширения кругозора населения о проблемах окружающей среды. Но даже таких действий все-таки будет недостаточно, чтобы полностью решить проблему загрязнения. Для решения такого рода проблем необходимо привлечение больше количества людей разных возрастов, которые наравне с другими жителями могут предложить свои пути решения проблемы. И общими силами можно добиться хорошего результата. Выскажу свое мнение о том, что же является главным очагом загрязнения атмосферы в моей области. Костанайская область славится большими залежами железной руды, которыми занимается Сарбайский горно-обогатительный комбинат. Данный комбинат является крупнейшим среди стран СНГ и Казахстана по подготовке железорудного сырья. В состав производственного объединения комбината входят четыре карьера. Глубина карьеров около 520 метров. Наш воздух загрязняется в ходе деятельности комбината, в атмосферу выделяются выбросы химической и металлургической промышленности. Природные условия в нашей области нарушены. Наблюдается это изменением состава и свойствами окружающей среды. Большим изменениям подверглись ландшафты и почвы. Для нашей области является характерным степной ландшафт, но на данный момент он обладает признаками опустынивания. Почва и уровень растительности становится с каждым годом ниже. Карьеры занимают большое количество земель. Пейзаж нашей местности сопровождается крупными карьерными выемками. Главной целью развитых стран является развитие промышленности и других сфер. Но при достижении поставленных целей, не учитывают, какими методами цель будет достигнута, и к каким последствиям может привести. Стоит задуматься, что под угрозой стоит большая территория и здоровье населения. Ершова Илона, 2 курс, Рудненский социально-гуманитарный колледж им. И. Алтынсарина.