Эссе «Окружающая среда, ее загрязнение и охрана»

Эссе «Окружающая среда, ее загрязнение и охрана» Под окружающей средой мы понимаем весь окружающий природный мир вокруг нас: мир суши, мир воды, атмосферный мир. От его состояния сильно зависит и состояние дел самого человечества. От состояния природы зависит то, замерзнем ли мы, будем ли сыты и здоровы, будет ли нам чем дышать. На сегодня население планеты уже превысило 7 миллиардов человек. С начала 20-го века человек как житель Земли стал оказывать серьезное влияние на состояние окружающей среды. Человечество массированно потребляет природные ресурсы планеты, а отходы его быта и жизнедеятельности тоже стали немаловажным фактором в жизни планеты. Началось это в конце 19 века с массовой охоты и выловы рыбы с целью прокормить быстро растущее в количестве человечество. А продолжилось техногенными факторами, то есть влиянием технического прогресса на окружающую среду.

Особенно сильным техногенное влияние стало ближе к концу 20-го века, хотя планета очень заметно ощутила его уже в середине столетия. На данный момент серьезной проблемой планеты стало загрязнение и уничтожение окружающей среды, которое условно можно разделить на 5 факторов: 1. Выбросы ядовитых газов, копоти, вредных для всего живого химических веществ в атмосферу и гидросферу. Любой житель крупного промышленного центра, такого, как Челябинск или Кемерово, ежедневно ощущает этот фактор на собственном самочувствии и здоровье. Отравление воды «бьет» по здоровью людей особенно. Вырубка лесов – «легких планеты». Непереработка мусора, вследствие чего планета «задыхается» от пластикового хлама. Повышение количества углекислого газа в атмосфере Земли, вследствие чего на планете возникает глобальное потепление, тают ледники, повышается уровень Мирового океана, и вода затапливает прибрежные области. Вымирание видов животных, растений и рыб по причине уничтожения естественной среды их обитания, например, лесов, а также охоты и вылова их. К сожалению, заметному проценту населения нашей планеты пока безразлично сохранение природы и бережное к ней отношение. Потому пока что самое действенное средство охраны природы – это жестокие штрафы за замусоривание, за сброс промышленных отходов, браконьерство и вырубку леса.